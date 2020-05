Carnival wil vanaf 1 augustus weer uitvaren met cruiseschepen

Cruisemaatschappij Carnival is van plan per 1 augustus weer uit te varen met een aantal van zijn schepen. Het Amerikaanse bedrijf is de eerste grote cruisemaatschappij die een gedeeltelijke hervatting van zijn activiteiten aankondigt. Dit nadat de coronacrisis op verschillende cruiseschepen voor grote problemen zorgde wat uiteindelijk ervoor zorgde dat alle cruiseschepen aan de kade bleven.

In eerste instantie is Carnival van plan om vanuit een aantal havens in Texas en Florida te vertrekken. Voor andere thuishavens van de onderneming in Noord-Amerika en Australië geldt dat reizen tot zeker eind augustus zijn geannuleerd.

Carnival zegt de komende tijd te gebruiken om protocols en procedures aan te passen om de gezondheid en veiligheid van gasten en bemanning te beschermen. Carnival biedt ook stevige kortingen om consumenten terug te krijgen. Een vijfdaagse cruise naar Mexico kan voor 139 dollar, plus belastingen, toeslagen en havenkosten worden geboekt.

Evengoed blijven er veel vragen bestaan over de veiligheid. Uitbraken van het coronavirus op zee veroorzaakten grote schade door het opsluiten van passagiers, van wie sommigen stierven. Verder zorgden de cruiseschepen ook voor druk op lokale gezondheidszorgsystemen.