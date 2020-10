Carnival annuleert Amerikaanse en Australische cruises

Cruiseconcern Carnival heeft cruises geannuleerd die in november vanuit havens in de Verenigde Staten zouden beginnen. Juist in die maand zouden cruisebedrijven weer gaan varen in dat land na een maandenlange stop vanwege het coronavirus. De geplande cruises van het bedrijf die in december uitvaren blijven voorlopig staan.

Het moederbedrijf van onder andere Holland America Line en Costa Cruises heeft ook al cruises afgelast die waren gepland vanuit Australië begin volgend jaar. Carnival liet vorige maand weten 1 miljard dollar te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Sinds maart heeft het bedrijf 13 miljard dollar aan financiering opgehaald.

De cruisesector is zwaar getroffen door de coronapandemie en de maatregelen die verschillende landen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Cruisebedrijven leden daardoor al miljarden dollars verlies. Aan het begin van de wereldwijde uitbraak waren er verschillende cruiseschepen waarop het virus om zich heen greep en die daarom in diverse landen niet aan land mochten.