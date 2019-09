Carney: impact no-dealbrexit minder groot

De Britse economie krijgt een minder zware klap dan eerder gedacht in het geval van een no-dealbrexit. Dat liet Mark Carney, de president van de Britse centrale bank, woensdag weten. Volgens hem werken de voorbereidingen die de afgelopen tijd zijn getroffen voor de brexit, door in de ramingen.

De economie zal naar schatting maximaal met 5,5 procent krimpen, waar in november vorig jaar nog rekening werd gehouden met een krimp van 8 procent. De werkloosheid zal mogelijk uitkomen op 7 procent en de inflatie piekt op 5,25 procent, aldus de centralebankier. De voedselprijzen in Groot-Brittannië zullen met ongeveer 5 procent tot 6 procent aandikken, rekende de gouverneur van de Bank of England (BoE) ook voor.