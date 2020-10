Carlsberg ziet dat bierverkoop sneller herstelde dan verwacht

Het Deense bierconcern Carlsberg merkt dat de bierverkoop in de zomermaanden sneller herstelde dan verwacht na de versoepeling van veel lockdownmaatregelen in de wereld. Daarom heeft de brouwer, ook bekend van merken als Tuborg en Grimbergen, zijn financiële verwachtingen voor dit jaar verhoogd.

De Nederlandse topman Cees ’t Hart is tevreden over de prestaties, maar waarschuwt ook voor de aanhoudende moeilijkheden. „De pandemie blijft een punt van zorg voor ons en heeft een impact op onze mensen, onze klanten en onze bedrijven in veel van onze markten.” Carlsberg benoemt verder de blijvende onzekerheid op de West-Europese markt, maar gaat in zijn handelsbericht niet in op de nieuwe lockdownmaatregelen in veel landen.

Op eigen kracht werd er in het derde kwartaal ruim 2 procent meer bier aan de man gebracht. Vooral in China, waar de economie het al weer wat beter doet, werden relatief goede zaken gedaan. Daarnaast lijkt Carlsberg in Rusland succesvol te zijn in zijn concurrentiestrijd met bierreus AB InBev. De Denen zijn in Rusland eigenaar van de Baltika Breweries.

Carlsberg slaagde er ook in om de kosten verder terug te dringen. De brouwer rekent voor het hele jaar nu op een daling van de operationele winst rond de 5 procent. Eerder voorspelde het concern nog een terugval tot ongeveer 9 procent.

Rivaal Heineken kondigde woensdag juist aan aanzienlijk in de personeelskosten te gaan snijden vanwege de coronacrisis. De uitgaven voor medewerkers op het Nederlandse hoofdkantoor en regionale kantoren van de bierbrouwer moeten met ongeveer 20 procent omlaag, waardoor mogelijk veel banen verloren gaan. Heineken zag de vergelijkbare bierafzet in het derde kwartaal anders dan Carlsberg wel verder teruglopen.