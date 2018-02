Carlsberg richt zich op ambachtelijk en Azië

Bierbrouwer Carlsberg groeide afgelopen jaar hard op de Europese markt voor ambachtelijk bier, bleek woensdag uit de presentatie van de jaarcijfers. Ook zette het bedrijf in West-Europa meer van zijn alcoholvrije bieren af.

Verder kijken de Denen naar groeimarkten als Azië. Zo is Carlsberg met de Vietnamese regering in gesprek over het nemen van een belang in Hanoi Beer. Het concern trok zich terug uit slecht presterende markten zoals Finland.

De totale bierproductie van Carlsberg nam afgelopen jaar met 2 procent af naar 112,4 miljoen hectoliter. Dat komt volgens Carlsberg vooral door Rusland, waar het sinds vorig jaar verboden is om bier in groot formaat plastic flessen te verkopen. Ook de omzet daalde licht naar 61,8 miljard kroon.

Tegelijkertijd bespaart het Deense bedrijf flink op de kosten. Bovenop de 1,7 miljard kroon (228 miljoen euro) die Carlsberg onder leiding van de Nederlandse topman Cees ’t Hart de afgelopen twee jaar bespaarde, komt nog eens 600 miljoen kroon. De nettowinst, die gedrukt werd door een afschrijving van 4,8 miljard kroon op het Russische biermerk Baltika, was 1,3 miljard kroon.