Carlos Ghosn nog niet weg bij Renault

Het Franse autoconcern Renault neemt nog geen definitief afscheid van de gearresteerde topman Carlos Ghosn. Wel is operationeel directeur Thierry Bolloré benoemd tot tijdelijk vicetopman om de taken van Ghosn waar te nemen.

Eerder werd door ingewijden nog gemeld dat Ghosn zou worden vervangen door Bolloré. Renault hield dinsdagavond een bestuursvergadering. Bolloré krijgt nu tijdelijk dezelfde bevoegdheden als Ghosn.

Ghosn werd maandag in Japan opgepakt op verdenking van belastingfraude. Hij is ook de voorzitter van Nissan en topman van de auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. De vermeende fraude door Ghosn kwam volgens Nissan aan het licht na een maandenlang intern onderzoek, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider. Naast gesjoemel met financiële gegevens wordt Ghosn ook verdacht van misbruik van bedrijfsbezittingen.

Renault liet weten graag alle beschikbare informatie van Nissan te krijgen over de zaak. Het bestuur kon geen commentaar geven op de bewijzen die er tot dusver zouden zijn tegen de 64-jarige Ghosn. Volgens het bedrijf blijft de prioriteit nu liggen op het samenwerkingsverband met Nissan en Mitsubishi.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde eerder op de dag nog dat Ghosn vanwege de belastingfraude niet langer de topman van Renault kan zijn en drong bij het bedrijf aan snel een vervanger te benoemen.

Financial Times schreef dinsdag dat Ghosn werkte aan een fusie tussen Renault en Nissan, voor zijn arrestatie. Het bestuur van Nissan was tegen dit plan en zocht naar manieren om het te stoppen, aldus de zakenkrant. Renault bezit 43 procent van Nissan en de Japanners hebben op hun beurt 15 procent van het Franse concern in handen. Nissan heeft al gezegd Ghosn te willen ontslaan.