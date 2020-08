Caravan- en camperverkoop herstelt in rap tempo van coronadip

De caravan- en camperverkoop trekt flink aan, na de tegenvallende verkoopcijfers in de eerste maanden van de corona-uitbraak. Waarschijnlijk profiteert de branche van de vele Nederlanders die dit jaar vanwege de viruspandemie niet op vliegvakantie gaan, maar in plaats daarvan op een camping dichter bij huis willen vertoeven.

In juli pluste de afzet van nieuwe caravans met bijna 50 procent ten opzichte van juli vorig jaar en de registraties van nieuwe kampeerauto’s stegen met 85 procent, meldt autobrancheorganisatie BOVAG. Daarmee is het slechte voorjaar voor de caravans nog niet helemaal goedgemaakt, maar de camperverkoop loopt nu al ver voor op die van recordjaar 2019.

Tot en met juli dit jaar werden om precies te zijn 5101 nieuwe caravans geregistreerd. Dat is nog bijna 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Qua campers ging het in de eerste zeven maanden van 2020 om 1813 nieuwe exemplaren. Dat komt neer op een toename met 8,5 procent.

Ook de tweedehands caravans vonden in juli met een plus van 24 procent gretig aftrek bij de vakhandel. In totaal werden er 2036 occasions afgeleverd. Daarnaast werden er 2028 camperoccasions verkocht en dat was ruim 42 procent meer dan in juli 2019. Bezien over de eerste zeven maanden van het jaar was op de tweedehandsmarkt sprake van respectievelijk circa 5 en 11 procent extra verkochte exemplaren.