Capaciteitsgroei baart ASML nog geen zorgen

De sterke capaciteitsgroei in de chipindustrie brengt nog geen risico op oververhitting met zich mee. Dat heeft topman Peter Wennink van ASML gezegd in een toelichting op de jaarcijfers van de Veldhovense chipmachinefabrikant. Die vielen fors mee, doordat klanten de afgelopen maanden versneld productiemachines geleverd wilden hebben.

Fabrikanten van zowel geheugen- als rekenchips schalen hun capaciteit fors op om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag. Keerzijde daarvan is dat overcapaciteit en prijsdruk kunnen ontstaan als de groei afzwakt.

Wennink ziet op dit moment evenwel meer capaciteitsdiscipline bij klanten dan in het verleden nog weleens het geval was. Hij schrijft dat toe aan de consolidatie in de branche van de afgelopen jaren. Er zijn daardoor minder spelers overgebleven die wedijveren om marktaandeel.

Ook technologische ontwikkelingen spelen een rol. Smartphones en innovaties als kunstmatige intelligentie, blockchain, clouddiensten en autonoom rijdende auto’s zorgen voor een bredere vraag naar chips dan alleen vanuit de traditionele computerindustrie.

Wennink gaat er dan ook van uit dat klanten zullen blijven investeren in machines op basis van EUV. Die technologie, waarin ASML de afgelopen jaren miljarden heeft geïnvesteerd, is vooralsnog de enige waarmee de chipindustrie op korte termijn verdere stappen kan zetten om meer rekenkracht of opslagcapaciteit te bundelen op nog kleinere chips.

Verscheidene grote chipmakers staan op het punt EUV daadwerkelijk te gaan inzetten voor massaproductie. Afgelopen jaar heeft ASML grote vorderingen gemaakt op het gebied van productiesnelheid en betrouwbaarheid van de machines. Die voortgang heeft zich vertaald in extra orders voor EUV-systemen, die ruim 100 miljoen euro per stuk kosten.

ASML heeft inmiddels soms zelf moeite om de vraag bij te benen. Wennink heeft klanten nog geen ’nee’ hoeven verkopen, maar wel ‘later’, zei hij. Met name de aanvoer van onderdelen zet een rem op de EUV-productie. Volgend jaar denkt het bedrijf er ruim twintig af te kunnen leveren, het jaar daarna dertig. Klanten zullen er naar verwachting voor in de rij staan.