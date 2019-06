Capaciteit kost Schiphol plek op ranglijst

Schiphol is een plek gezakt op de ranglijst voor best verbonden overstapluchthavens. Vooral de capaciteitslimiet van Nederlands grootste luchthaven zorgde er voor dat de tweede plaats moest worden afgestaan. Dat staat in een nieuw rapport van luchthavenbrancheorganisatie ACI.

Schiphol is na Frankfurt en Dallas-Fort Worth nu de nummer drie op de lijst als het gaat om de zogeheten hubfunctie. Daarvoor is gekeken naar de overstapmogelijkheden en netwerken waarop de luchthaven is aangesloten.

Schiphol behield wel zijn wereldwijde tweede plek als het gaat om directe verbindingen. Ook hier is Frankfurt de nummer één. Zonder overstappen is Nederland via Schiphol direct verbonden met 327 bestemmingen in 98 landen.