Cao woningcorporaties dichtbij na acties

De acties bij de woningcorporaties lijken effect te hebben gehad. Vakbonden FNV, CNV en De Unie meldden woensdag dat er een „onderhandelingsresultaat” over een nieuwe cao Woondiensten is bereikt. Deze heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in.

Er is door de bonden en corporatiekoepel Aedes meer dan een jaar onderhandeld over de overeenkomst. De laatste tijd legden corporatiemedewerkers in verschillende delen van het land het werk neer om hun eisen kracht bij te zetten. Eind maart vond een landelijke actie plaats. Toen kwam zo’n 3500 ontevreden medewerkers samen in Utrecht.

De circa 25.000 corporatiemedewerkers krijgen nu onder meer een loonsverhoging van 3 procent per 1 augustus dit jaar. Daarnaast volgt een eenmalige nabetaling van 1,5 procent over 2017. Verder blijft er een loongebouw en krijgt iedere werknemer een gelijke salarisverhoging. Een voorstel van corporatiekoepel Aedes om hier verschil in te maken, ging van tafel.

Leden van de vakbonden moeten zich nog over het resultaat uitspreken.