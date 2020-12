Cao-overleg tussen supermarkten en vakbond opgeschort

Het cao-overleg tussen werkgevers uit de supermarktbranche en vakbond FNV is opgeschort. „Ik ben er klaar mee”, zegt sectorhoofd Handel Mari Martens van FNV. Volgens hem hebben de onderhandelingen, die vanaf mei worden gevoerd, niets opgeleverd.

„Er wordt niet onderhandeld, we krijgen alleen dictaten”, aldus Martens. FNV eist een loonsverhoging van 5 procent en wil dat de supers van de toeslagen op zon- en feestdagen afblijven. Volgens Martens is het loonbod van de supermarktketens ver onder het inflatieniveau en pakt het met de stijging van de pensioenpremie erbij per saldo negatief uit voor het nettoloon van de werknemer.

„Ze boeken het afgelopen halfjaar 16 procent meer omzet en mensen werken zich een ongeluk onder onveilige omstandigheden”, zegt Martens in een verwijzing naar de uitbraak van het coronavirus. „Het is te belachelijk voor woorden dat de medewerkers hun eigen winkelmandje minder kunnen vullen vanaf 1 januari.”

FNV gaat terug naar de kaderleden om zich over vervolgstappen te beraden. Martens verwacht niet dat er „grootschalige” stakingen volgen maar hoopt „dat de leden laten blijken dat het nu afgelopen moet zijn”. Vakbond CNV liep al eerder weg bij de onderhandelingen met de supermarkten over een nieuwe cao.

Werkgeversorganisatie Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers was dinsdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.