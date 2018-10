Cao-akkoord met gros personeel Air France

Luchtvaartmaatschappij Air France heeft met vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Onderdeel van de overeenkomst is een loonsverhoging van 2 procent met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Per volgend jaar volgt eenzelfde loonstap.

Air France bereikte het akkoord met meerdere bonden. Zij vertegenwoordigen ruim driekwart van het personeel. Nieuwbakken topman van Air France-KLM, Ben Smith, spreekt van een nieuw perspectief voor het luchtvaartconcern.

Het cao-conflict bij de zustermaatschappij van KLM sleept al maanden voort en ging dit voorjaar gepaard met tal van stakingen. Die kostten Air France honderden miljoenen euro’s en voormalig topman van Air France-KLM Jean-Marc Janaillac zijn baan.

Smith meldde kort na zijn aanstelling bij het moederbedrijf dat hij tot het einde van het jaar ook eindverantwoordelijk wordt voor Air France. Hij nam die functie er op interim-basis bij van Franck Terner, die de stoel op zijn beurt warm hield sinds het vertrek van Janaillac.

In oktober volgend jaar zal bij Air France een nieuwe ronde van jaarlijkse loononderhandelingen worden begonnen met de bonden. Deze besprekingen zullen gebaseerd zijn op de wereldwijde economische omstandigheden, de huidige staat van Air France-KLM en de economische prestaties van het bedrijf op dat moment.