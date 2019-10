Cao-akkoord maakt einde aan staking Chemours

Chemiebedrijf Chemours heeft een cao-akkoord bereikt met vakbond FNV. Daarmee komt een einde aan een week van stakingen bij de onderneming die teflon maakt. Werknemers gaan er in twee jaar 3,9 procent op vooruit bovenop de automatische prijscompensatie.

Die compensatie bedraagt naar verwachting 3,1 procent zodat het personeel in totaal 7 procent meer salaris krijgt. Behalve de loonsverhoging zijn afspraken gemaakt over een zogenoemd generatiepact, waardoor oudere werknemers minder kunnen gaan werken en er ruimte ontstaat om jongeren aan te nemen. Ook zijn een volledig doorbetaald partnerverlof bij geboorte en een hogere bonus bij een goede beoordeling opgenomen in de cao.

Het personeel van Chemours legde de productie ongeveer een week plat. Vanaf donderdag zorgden ze er ook voor dat er geen producten meer uit voorraad konden worden geleverd.

Bij Chemours werken ongeveer vijfhonderd werknemers. Daarvan vallen er zo’n 350 onder de cao.