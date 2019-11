‘Cao-akkoord British Airways en piloten’

Luchtvaartmaatschappij British Airways heeft een cao-akkoord bereikt met zijn piloten. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het conflict leidde eerder dit jaar tot de eerste pilotenstaking ooit bij British Airways.

De vliegers hadden al een aanbod gekregen om er de komende drie jaar in totaal 11,5 procent salaris bij te krijgen. Daar is nu een inflatiebeschermingsclausule aan toegevoegd, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Ook verbetert British Airways de roosters en werkomstandigheden en worden de vluchtbonussen aangepast.

De piloten legden in september 48 uur het werk neer. Daardoor moesten 1700 vluchten aan de grond blijven. Moederbedrijf International Airlines Group (IAG) van British Airways becijferde de kosten voor die staking op 137 miljoen euro.