Cao-akkoord bij Forbo na acties

Personeel van vloerenproducent Forbo Flooring in Assendelft heeft ingestemd met een nieuwe cao, na tien dagen actie te hebben gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. De bijna zeshonderd werknemers krijgen een loonsverhoging van in totaal 6,5 procent die met terugwerkende kracht in januari van dit jaar ingaat.

Bij de acties legde personeel van de linoleumproducent het werk neer. De werknemers uitten ook hun zorgen over de koers van het Zwitserse moederbedrijf, dat volgens vakbond CNV meer oog heeft voor beurswaarde en het belang van aandeelhouders dan voor de belangen van het personeel. Er zijn nu toezeggingen gedaan om werkdruk te verlichten.

Nu de werknemers het eindbod hebben geaccepteerd, wordt het werk vrijdagmiddag weer hervat. In de productielocatie van Forbo in Coevorden, die een eigen cao heeft, hebben de werknemers donderdagavond het cao-eindbod ook geaccepteerd.