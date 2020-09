Campermaker Knaus Tabbert kondigt beursgang aan

De Duitse caravan- en campermaker Knaus Tabbert gaat naar de beurs in Frankfurt. Daarbij mikt de onderneming, die sinds 2009 in handen is van de Nederlandse investeerder HTP, op een opbrengst van circa 20 miljoen euro. Dat geld wil het bedrijf graag investeren in uitbreidingen.

Knaus Tabbert probeert de laatste tijd te profiteren van de stijgende vraag naar campers. Die zijn momenteel erg in trek vanwege de coronapandemie, waardoor bijvoorbeeld verre vliegvakanties er even niet inzitten. Het is de bedoeling dat bij de beursgang ongeveer de helft van de aandelen in de markt worden gezet. De precieze datum van de beursgang is nog niet bekend.

Bij het bedrijf achter de merken als Knaus, Tabbert en Morelo werken meer dan 2900 mensen op vier productielocaties in Duitsland en Hongarije. De jaaromzet kwam vorig jaar uit op meer dan 780 miljoen euro. Het bedrijf ontstond in 2001 door de fusie van de concurrenten Knaus en Tabbert. Tabbert werd al in 1934 opgericht en Knaus bouwt sinds 1960 caravans.