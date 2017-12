Camper en kast populair op Marktplaats

Nederlanders hebben in 2017 veel gezocht naar campers, fietsen, caravans en kasten op de populaire website Marktplaats.nl. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van deze dochteronderneming van het Amerikaanse eBay. Snelle stijgers onder de zoekwoorden op de handelssite dit jaar zijn de Nintendo Switch, fidget spinners en diamond painting.

‘Gratis’ blijft net als in voorgaande jaren het meest gezochte trefwoord. Elke dag wordt dit zoekwoord gemiddeld 50.000 keer ingetypt op Marktplaats.nl.

De site ziet ook dit jaar een enorme toename in vraag naar en aanbod van campers en caravans. „De handel in gebruikte kampeerauto’s en caravans is het afgelopen jaar 20 procent gestegen. Tweedehands campers zijn vooral in trek bij jongeren. Het bezoeken van festivals met de camper wordt steeds populairder”, legt een woordvoerder van Marktplaats uit.