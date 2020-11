Camera in klas of kerk filmt discreet

Hij ziet veel, maar valt zelf amper op: de camera achterin het klaslokaal, de kerk of de raadszaal. Op afstand een bijeenkomst volgen kan met de camera’s die Avonic ontwikkelt. „Ze gaan met duizenden de wereld over.”

Mat lichtgrijs en antraciet: de camera van Avonic filmt bijeenkomsten, maar zonder dat het de aanwezigen afleidt. Het draaiende deel met de lens heeft namelijk dezelfde kleur als de ronde standaard, licht Avonic-directeur Walter Harrewijn (39) toe, terwijl hij een van de camera’s presenteert in het bedrijfspand in Delfgauw.

„Een camera moet zo discreet mogelijk zijn. Het ronddraaien moet niet opvallen door bijvoorbeeld glimmende onderdelen. Tijdens een zitting bij de rechtbank bijvoorbeeld wil je geen afleiding van een camera. Hij moet wegvallen in het interieur.”

Een onopvallende uitstraling was een wens van kerken. Dat bracht het Zuid-Hollandse bedrijf tot het huidige ontwerp. Al voordat het coronavirus uitbrak en kerkgangers vanuit huis op afstand de diensten moesten volgen, leverde Avonic aan kerken.

„Al is er ook terughoudendheid met uitzendingen via beeld, juist in kerken van behoudende stromingen groeit de belangstelling voor de camera’s”, zegt Harrewijn. De gewenning aan de kerktelefoon, die al ruim honderd jaar gebruikt wordt, zou dat volgens hem kunnen verklaren.

De camera is rechtstreeks aan te sluiten op videokanaal YouTube. Hij mag dan onopvallend zijn, maar hij ziet veel. „Hij kan tot dertig keer inzoomen zonder dat het beeld grofkorrelig wordt. Daardoor is de spreker in de zaal goed zichtbaar. Ook in minder goed verlichte ruimtes. Daarin onderscheidt hij zich van webcams, beveiligingscamera’s en camera’s voor gebruik in studio’s.”

Parlement

In Nederland is Avonic de enige fabrikant die eigen ontwikkelde camera’s verkoopt. Prijs: zo’n 1500 euro. Internationaal concurreert het bedrijf met grote spelers als Sony en Panasonic. „In de wereldwijde markt zijn we de underdog”, aldus de ondernemer. Toch zijn bijvoorbeeld de NAVO en meerdere nationale parlementen ook klant bij hem. De export van de camera’s naar niet minder dan 28 landen is „een grote logistieke operatie”, zegt hij. „Ze gaan met duizenden de wereld over.”

De directeur –en tevens oprichter– lijkt hard op weg om het doel dat hij voor ogen had bij de start van het bedrijf, te halen. „We zochten een product wat op lange termijn een steeds stevigere marktpositie zou krijgen. Iets wat niet wegbezuinigd zou worden door verbetering van software. Op steeds meer plekken wordt het logisch om bijeenkomsten live uit te zenden, bijvoorbeeld om minder te hoeven reizen.”

Na een paar jaar vond het bedrijf in 2015 zichzelf opnieuw uit. „We richten ons sindsdien op kennis- en productontwikkeling. Dat past het beste bij de kwaliteiten van de medewerkers.”

Het halen van de levertijden is momenteel de grootste uitdaging. In een half jaar verdrievoudigde het bedrijf de productie; een „stresstest”, in de woorden van Harrewijn. Dit jaar is de omzet al ruim verdubbeld. „We zijn blij met de groei. Maar het geeft ons ook een dubbel gevoel als we zien hoeveel ellende corona met zich meebrengt: voor ons personeel, voor collegabedrijven, voor de horeca.”

Druk

De snelle groei van het bedrijf blijkt onder meer uit de toename van het aantal personeelsleden. Telde Avonic krap twee jaar geleden nog 7 medewerkers, inmiddels werken er 24 medewerkers. Harrewijn is de laatste tijd dan ook druk met het werven van nieuwe krachten. „Ik ben bijna alleen maar met HR bezig.”

Wie bij Avonic komt werken, moet snel en flexibel zijn. „Door met klanten te praten, komen we op ideeën om ons product te verbeteren.” Bedenkt iemand iets, dan wordt er niet geaarzeld dat uit te voeren. Met externe financiers hoeft het bedrijf geen rekening te houden; het heeft voldoende eigen geld.

Iedere dag verandert er dus wel iets in het proces of de software. „We maken hier vaak de grap: als je naar de wc bent geweest, kan het bedrijf al veranderd zijn.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Avonic

Waar: Delfgauw

Sinds: 2008

Product: camera’s

Personeel: 24