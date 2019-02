Cadeaubonnen Intertoys massaal ingeleverd

Consumenten verzilveren zaterdag massaal cadeaubonnen van Intertoys. „De meeste zijn nu wel ingeleverd, het gaat heel hard”, aldus een woordvoerder van de speelgoedketen die faillissement heeft aangevraagd. Vrijdag liet de keten nog weten dat er nog tienduizenden kaarten in omloop waren met daarop in totaal zo’n 1 miljoen euro.

Als gevolg van een computerstoring lag het systeem er even uit, waardoor sommige klanten in een lange rij terechtkwamen. Maar dat werd al snel verholpen. „Alles functioneert nu weer. Mensen kunnen de bonnen gewoon in de winkel inleveren of online”, aldus de zegsman.

Vrijdag liet het bedrijf weten dat cadeaukaarten hun waarde zullen verliezen wegens het faillissement. Klanten hebben nog tot en met zondag om ze in te leveren.

De winkels van Intertoys blijven voorlopig open, vooral om de kans op een doorstart of een gedeeltelijke doorstart te vergroten.