Cabinevakbond voert druk op KLM weer op

Cabinevakbond VNC gaat weer stipter volgens de cao werken. De grootste vakbond bij KLM had de luchtvaartmaatschappij tot dinsdag de tijd gegeven om met een beter voorstel te komen nadat de ledenraad een onderhandelingsresultaat met KLM naar de prullenbak had verwezen. Een reactie van KLM bleef uit.

In eerste instantie maakt VNC het per direct duurder voor KLM om vluchten uit te voeren waarbij het cabinepersoneel de cao overtreedt op het gebied van werkduur of rusttijden. Daar moet de bond toestemming voor verlenen in ruil voor compensatie voor het personeel, het zogeheten ‘motiveren’. Vanaf dinsdag 15 oktober stopt VNC daar helemaal mee. Een actiecomité komt nog deze week bijeen om zich te bezinnen op vervolgacties.

VNC-leden bestempelden de voorgestelde salarisverhoging van 7 procent in drie stappen van KLM als te mager. De bond wijst onder meer op de „topjaren” die KLM beleeft. KLM kon vooralsnog niet op de kwestie reageren.