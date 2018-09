Cabinepersoneel Ryanair staakt 28 september

Het Nederlandse cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair staakt op 28 september. Ook de bemanning uit België, Spanje, Portugal en Italië legt dan voor 24 uur het werk neer, zo hebben Europese vakbonden in Brussel besloten. Het zou gaan om de „grootste staking uit de geschiedenis van Ryanair”.

Ryanair gaf al aan te verwachten dat de meerderheid van het cabinepersoneel gewoon doorwerkt tijdens de staking, zoals bij eerdere werkonderbrekingen ook gebeurde. De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij denkt dat uiteindelijk „een klein aantal vluchten”, moet worden geannuleerd. In Nederland heeft Ryanair zo’n tachtig medewerkers. Daarvan is driekwart lid van de vakbond.

Overleg over een nieuwe cao voor het Nederlandse cabinepersoneel klapte vorige maand. Sindsdien dreigde Ryanair met het verplaatsen van banen naar andere landen. „Dit zijn uitingen die Ryanair ook naar vakbonden in andere landen heeft gedaan. Echt onacceptabel, zo doen wij in Nederland geen zaken met elkaar”, vindt vakbondsbestuurder Asmae Hajjari

Personeel van Ryanair voert al enige tijd actie voor betere werkomstandigheden. Zo eisen ze dat de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij personeel onder het lokale recht laat vallen in plaats van onder Iers recht. Ook krijgt het cabinepersoneel alleen betaald voor de uren die in het vliegtuig worden gemaakt. Ook gedwongen overplaatsingen zijn het personeel tegen het zere been.

Zolang Ryanair niet toegeeft, gaat het cabinepersoneel iedere maand staken, kondigden de bonden aan. Volgens de vakbeweging overtreedt Ryanair Europese en nationale wetgeving door aan het Ierse recht vast te houden. Behalve de maandelijkse stakingen sluiten de bonden ook tussentijdse acties niet uit, mogelijk ook door piloten.

Eerder deze week legden de Duitse piloten het werk neer. Dat gebeurde de afgelopen maanden ook in onder meer Ierland en Nederland. Cabinepersoneel in België, Spanje, Italië en Portugal staakte ook al eerder.