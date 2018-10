Cabinepersoneel Ryanair in Eindhoven staakt

Cabinepersoneel van Ryanair legt dinsdag voor 24 uur het werk neer. Met de staking protesteren werknemers van de Ierse budgetvlieger tegen de voorgenomen sluiting van de basis op Eindhoven Airport.

Ryanair kondigde eerder deze maand aan zijn Eindhovense basis te sluiten. Volgens vakbond FNV betekent dat direct ontslag voor personeel dat nog in proeftijd zat. Daarnaast zou ontslag dreigen voor medewerkers die zijn overgeplaatst naar een andere basis, maar wegens persoonlijke omstandigheden niet kunnen verhuizen uit Eindhoven.

FNV verwacht dat „het gros” van de dinsdag ingeroosterde cabinemedewerkers meedoet aan de werkonderbreking. Zo’n dertig van hen overhandigen een petitie aan het provinciebestuur van Brabant, dat een belang heeft in Eindhoven Airport. Niet alle Ryanair-vluchten van en naar Nederland worden overigens uitgevoerd door Nederlands personeel.

Vorige week werd al bekend dat FNV een kort geding aanspant tegen Ryanair. De vakbond eist dat de luchtvaartmaatschappij duidelijk maakt waarom de sluiting van de Eindhovense basis noodzakelijk is. Het vertrek uit Eindhoven wekt verbazing, omdat Ryanair in het verleden juist aangaf in Nederland te willen groeien.