Cabinepersoneel Lufthansa gaat weer staken

Cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartonderneming Lufthansa zal nog dit jaar gaan staken. Dat bevestigde cabinevakbond Ufo, die de acties aan het voorbereiden is. Exacte details van de acties worden later op vrijdag bekend. Inzet is een hoger loon voor het personeel.

Lufthansa ligt al langere tijd met Ufo overhoop. Eerder dit jaar legde cabinepersoneel ook al meermaals het werk neer. Daardoor gingen honderden vluchten niet door en werden tienduizenden reizigers gedupeerd. Een woordvoerder van Lufthansa zegt dat stakingen niet de oplossing zijn.