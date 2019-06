Cabinepersoneel Lufthansa gaat staken

Het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa en prijsvechtdochters Eurowings en Germanwings gaat in de zomervakantie staken. Dat kondigde de Duitse vakbond Ufo aan. De stakingen kunnen gevolgen hebben voor reizigers als vluchten uitvallen.

De vakbond en Lufthansa liggen al enige jaren af en aan in de clinch over de beloning van het cabinepersoneel. Het conflict spitst zich nu met name toe op Eurowings. Ufo wil dat het beloningsbeleid concernbreed wordt vastgesteld.

In maart had de vakbond al aangekondigd te gaan staken in de zomer als er geen oplossing kwam. Daar heeft Lufthansa niet op gereageerd.

Bij Eurowings en Germanwings mag het cabinepersoneel zich „zo snel mogelijk” uitspreken over acties. Bij Lufthansa duurt het nog enkele weken voor dat zover is. Pas als die formele hobbel is genomen kan Ufo concrete stakingsplannen naar buiten brengen.