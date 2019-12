Cabinebonden gaan weer praten met KLM

De vakbonden voor cabinepersoneel van KLM gaan weer in gesprek met de luchtvaartmaatschappij. Dat meldden VNC en FNV Cabine nadat zij een uitnodiging ontvingen van KLM.

De cabinebonden wezen eerder een onderhandelingsresultaat af dat in oktober met KLM werd bereikt. Het cabinepersoneel vond een salarisverhoging van 7 procent in drie stappen te mager. KLM had het afwijzen van het cao-voorstel onbegrijpelijk genoemd.

VNC heeft de uitnodiging van KLM aangenomen, want „als je niet praat kun je ook niet tot een consensus komen”, legt bestuurder Chris van Elswijk uit. Dat betekent overigens niet dat VNC stopt met de acties die het al voert. De bond geeft al sinds half oktober geen toestemming meer aan KLM om van de roosters af te wijken. Dat betekent dat KLM of meer personeel moet inzetten of vluchten uit moet laten vallen. Eventuele hardere acties zouden de cabinebonden pas na de feestdagen gaan voeren.