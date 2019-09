Cabinebond VNC wil weer met KLM om tafel

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) wil weer met KLM om tafel om over een nieuwe cao te onderhandelen. De vakbond ziet genoeg aanknopingspunten in het laatste voorstel van KLM om de onderhandelingen te hervatten.

Samen met andere bonden had VNC een structureel beter bod geëist van KLM als voorwaarde voor verdere gesprekken. KLM biedt het personeel onder meer een loonstijging van in totaal 6 procent, te bereiken in drie jaar tijd. Ook is KLM bereid om een afspraak te maken voor nog eens 1 procent extra loon, in ruil voor een aanpassing van de huidige winstdelingsregeling.

VNC spreekt van een eerste stapje in het proces. De bond benadrukt dat er meer nodig is om de kloof tussen de partijen te overbruggen. Verder ziet VNC het meeste heil in overleg met alle vakbonden en KLM om tot nieuwe cao-afspraken te komen.