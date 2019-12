Cabinebond VNC ook in de clinch met easyJet

Cabinevakbond VNC ligt in de clinch met luchtvaartmaatschappij easyJet over een nieuwe cao voor cabinepersoneel. Op donderdag voerden de partijen weer overleg, maar het voorstel waar de Britse prijsvechter mee kwam was volgens VNC verre van acceptabel.

Details over het voorstel van easyJet gaf VNC niet, omdat dit onvolledig was. „Ze moeten eerst met meer komen voordat erover te onderhandelen valt”, zo klinkt het. Op 6 januari wordt het overleg hervat. VNC verwacht dan een bod dat wel de moeite waard is om over te praten. Verder hint VNC alvast op eventuele acties.

Behalve met easyJet is VNC ook nog altijd met KLM in overleg over een nieuwe cao. Ondanks hervatting van de besprekingen, lijkt een akkoord met KLM nog ver weg.