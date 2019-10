Cabinebond VNC: KLM weer aan zet

Leden van cabinevakbond VNC hebben met de afwijzing van het cao-onderhandelingsresultaat bij KLM een „duidelijk signaal” afgegeven. Daarmee ligt de bal weer bij KLM, aldus de bond. VNC-bestuurder Chris van Elswijk rekent op korte termijn op een telefoontje van de maatschappij.

De VNC-leden vinden een salarisverhoging van 7 procent in drie stappen te mager. Van Elswijk benadrukt dat het KLM-personeel in de jaren dat het minder ging niet te beroerd was om zich naar die situatie te schikken. Met de winsten van KLM de voorbije jaren valt volgens hem het huidige loonbod niet uit te leggen aan personeel.

Tijdens de ledenraadpleging op donderdag werd ook gerept over de vermeende salarisverhoging van KLM-baas Pieter Elbers van 9,5 procent. Van Elswijk benadrukt dat VNC louter naar de belangen van het cabinepersoneel kijkt. Hij wil de kwestie ook los zien van het honderdjarig jubileum van KLM. „Het zou prettig zijn geweest dat KLM voordat het de slingers ophangt, een principeakkoord zou hebben bereikt.”

Het VNC-bestuur komt later op vrijdag met een aankondiging over eventuele vervolgstappen.