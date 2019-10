Cabinebond draait KLM duimschroeven aan

Cabinevakbond VNC draait de duimschroeven bij KLM verder aan. In hun roep om betere arbeidsvoorwaarden werkt de cabinebond vanaf dinsdag nog stipter volgens cao-afspraken. Verder is het actiecomité van VNC bijeengekomen en worden tijdens ledenbijeenkomsten wensen en bedenkingen opgehaald. De bond zegt de voorbije dagen geen contact meer te hebben gehad met KLM.

Sinds vorige week maakte VNC het voor KLM al duurder om vluchten uit te voeren voor cabinepersoneel dat de cao overtreedt op het gebied van werkduur of rusttijden. Daar moet de bond toestemming voor verlenen in ruil voor compensatie voor het personeel, het zogeheten ‘motiveren’. Daar is VNC nu helemaal mee gestopt.

Gemiddeld geeft de bond maandelijks zo’n dertig keer toestemming voor het motiveren. Nu dat niet meer gebeurt zouden vluchten kunnen uitvallen of moet KLM meer personeel per vlucht inzetten. Linksom of rechtsom zadelt de kwestie KLM op met kosten, verduidelijk VNC.

De cabinebond wacht op resultaten van ledenraadplegingen bij andere bonden over het cao-voorstel van KLM alvorens tot eventuele acties over te gaan.