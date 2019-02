‘Cabbies’ verliezen van Uber in rechtbank

De Londense taxichauffeurs hebben een rechtszaak tegen de vergunning van Uber verloren. De United Cabbies Group, voor chauffeurs van de traditionele ‘black cabs’, was in beroep gegaan tegen een beslissing van een lagere rechter in juni. Die bepaalde dat Uber onder voorwaarden toch een nieuwe vergunning voor vijftien maanden kreeg.

De vergunning van de taxi-app was door toezichthouder Transport for Londen (TfL) eerder afgepakt om veiligheidsredenen. Uber zou onvoldoende verantwoordelijkheid nemen, zo maakte het gebruik van software om controleurs buiten de deur te houden. Ook werden zware misdrijven lang niet altijd gemeld. Het Amerikaanse bedrijf bood zijn excuses aan en stelde maatregelen te hebben genomen om zijn cultuur te veranderen.

De ‘cabbies’ vonden dat de lagere rechter een „volkomen onbevredigende redenering” had gebruikt. Ook zou zij bevooroordeeld zijn omdat haar man werk had verricht voor een van de investeerders van Uber.