‘BV Nederland’ weet nog niet wat beter is, Trump of Biden

Of de ‘BV Nederland’ meer gebaat is bij een nieuwe termijn voor de Amerikaanse president Donald Trump of bij een verkiezingsoverwinning van zijn uitdager Joe Biden, is nog moeilijk te zeggen. Volgens economen van ING en de Rabobank is het nog niet duidelijk hoe de presidentskandidaten hun buitenlandse handelsbeleid de komende jaren precies willen vormgeven.

ING denkt dat als Trump herkozen wordt, de „status quo voortgezet zal worden en de dreiging van sancties en tarieven nog eens vier jaar aanhoudt”, schrijft de bank in een rapport over de gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen voor handel met Europa. Europa zal dan onafhankelijker moeten worden en opportunistischer in de race tussen de Verenigde Staten en China.

Mocht Biden winnen, dan verwacht ING niet direct een complete ommezwaai van het Trump-beleid. „De Democraten zijn traditioneel gezien een minder groot voorstander van vrije handel dan de Republikeinen”, schrijft de bank. Het ‘America first’-idee dat Trump introduceerde - het binnenhouden van productie en banen - zal volgens de ING de kern van het Amerikaanse buitenlandse beleid vormen, wie op 3 november ook wint.

Hugo Erken, hoofd internationale economie bij Rabobank Research, zegt dat beide kandidaten zich in hun verkiezingsprogramma’s logischerwijs meer richten op de interne markt dan de buitenlandse. „Biden wil investeren in onderwijs en schone energie, onderzoek en ontwikkeling. Trump wil snijden in de overheidsuitgaven en de belastingen verder verlagen.”

Richting de EU heeft Trump de afgelopen tijd de druk flink opgevoerd, terwijl Biden er „minder met een gestrekt been in zal gaan”, denkt Erken. Hij verwacht niet dat Trump in zijn tweede termijn een handelsoorlog met de EU zal beginnen.

Indirect kan Nederland wel voordeel halen uit Bidens plannen, mocht hij de verkiezingen winnen, denkt Erken. „We kunnen ‘gratis groei’ krijgen als wij bijvoorbeeld nieuwe Amerikaanse technologische ontwikkelingen in onze productieprocessen kunnen opnemen.” Dat gebeurde destijds al met de introductie van de laser, chemotherapie en het internet.

Het is de vraag of het scherpe beleid van Trump richting China direct in de prullenbak belandt als hij de verkiezingen niet wint, zegt Erken. „Ook Biden heeft zich kritisch uitgelaten over de Chinese handelspraktijken, zoals het stelen van bedrijfsgeheimen of het verplicht afstaan van technologie door Amerikaanse bedrijven die zaken doen in China. De EU is in de handel met China wellicht te naïef geweest”, aldus de Rabo-econoom.