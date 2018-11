Burn-outklachten door werk nemen toe

Het CBS signaleert bij werknemers en zelfstandigen een toename van gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan het werk. Dat blijkt dinsdag, tijdens de Week van de Werkstress, uit een publicatie van het statistiekbureau.

Gaf in 2015 nog 13 procent van de werknemers tussen 15 en 75 jaar aan zich minstens een keer per maand psychisch vermoeid te voelen door het werk, vorig jaar was dat gestegen naar 16 procent. Bij zelfstandig ondernemers was er ook sprake van een toename, al was die kleiner dan bij werknemers: van 8 naar 9 procent in dezelfde periode.

De vermoeidheid nam onder bijna alle leeftijdsgroepen toe, maar het sterkst onder werknemers van 65 tot 75 jaar. Werknemers van 25 tot 35 jaar waren met bijna 20 procent het vaakst psychisch vermoeid door het werk. Onder zelfstandig ondernemers waren dat de 35- tot 45-jarigen met bijna 11 procent.

De ervaren psychische vermoeidheid leidt het CBS af uit antwoorden op vijf vragen in de zogeheten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en onderzoeksinstantie TNO.

Andere factoren die te maken kunnen hebben met burn-outklachten zijn in het onderzoek niet gemeten, benadrukt het CBS.

Leeg

De meest voorkomende klacht is dat mensen zich leeg voelen aan het einde van een werkdag. Dit gaf 30 procent van de werknemers aan. Bij de zelfstandig ondernemers voelt 20 procent zich enkele keren per maand of vaker zo.

Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers en 12 procent van de ondernemers zich ’s ochtends moe wanneer ze met het werk worden geconfronteerd. Ook andere aan het werk gerelateerde klachten worden vaker door werknemers dan zelfstandig ondernemers gerapporteerd. Hierbij gaat het om emotionele uitputting of het werken met mensen dat veel vergt.

Werknemers met een vaste arbeidsrelatie ervaren vaker werkgerelateerde vermoeidheidsklachten dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie: 17 procent tegenover 14 procent. Tussen flexwerkers bestaan volgens de onderzoekers grote verschillen in psychische vermoeidheid. Uitzendkrachten zijn ruim twee keer zo vaak vermoeid door hun werk (20 procent) dan oproep- of invalkrachten (9 procent).

Zelfstandigen zonder personeel rapporteren minder vaak vermoeidheidsklachten (8 procent) dan zelfstandigen met personeel (11 procent).

Campagne

De statistieken verschijnen in de zogeheten Week van de Werkstress, die van 12 tot en met 15 november georganiseerd wordt. Het is een jaarlijkse campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkstress bespreekbaar te maken en preventieve maatregelen onder de aandacht te brengen. Stress op de werkvloer is volgens het ministerie nummer één van de beroepsziekten.