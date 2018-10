Burgmans vindt ‘toonzetting’ Kamer verkeerd

Het bedrijfsleven en de politiek hebben nu zo’n kille relatie met elkaar omdat de ‘toonzetting’ in de Tweede Kamer verkeerd is. Dat heeft Antony Burgmans gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Burgmans staat bekend als een kopstuk uit het bedrijfsleven. Eerder was hij onder meer topman van Unilever en president-commissaris bij AkzoNobel. In relatie tot alle ophef over de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting stelt hij: „Iedereen die de Tweede Kamer de laatste drie maanden aan het werk heeft gezien zou denken dat ze bezig waren met een soort oorlogsverklaring aan een ander land.”

Burgmans, tegenwoordig commissaris bij Jumbo, vindt dat bedrijfsleven en politiek weer normaal met elkaar in gesprek zouden moeten gaan. Ook is hij van mening dat bestuurders van bedrijven meer uitleg moeten geven in de samenleving.

De relatie tussen het bedrijfsleven en de politiek liep recent deuken op door onder meer de kwestie over de dividendbelasting en het witwasschandaal bij ING. Ook het kabinet gaat dit aan het hart. Premier Mark Rutte kreeg donderdag nog een flinke delegatie uit het bedrijfsleven over de vloer in het Catshuis om erover te praten.