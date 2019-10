Burgercollectief start bouw windmolenpark

Een bedrijf in handen van boeren en burgers begint donderdag aan de bouw van een windmolenpark bij Zeewolde in Flevoland. Dit wordt het grootste park in Europa dat in beheer is van een burgercollectief.

In de zuidelijke hoek van Flevoland staan nu ongeveer 220 molens. Die maken plaats voor 91 grotere, modernere molens. Samen kunnen die drie keer meer elektriciteit produceren dan het oude park.

Boeren en bewoners zijn eigenaar van het bedrijf Windpark Zeewolde BV, dat 83 molens bouwt en beheert. De bouw van dit deel begint donderdag. Energiebedrijven Raedthuys en Eneco ontfermen zich over de resterende acht.

Op veel plekken in Nederland stuiten ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken op weerstand van burgers. Sommigen zijn zelfs bedreigd. „Wij hebben hier groot draagvlak omdat negen op de tien ondernemers en bewoners aandeelhouder van het park zijn,” vertelt een woordvoerder van Windpark Zeewolde. „Daardoor konden zij meebeslissen over de uitvoering.”

De nieuwe molens kunnen 280.000 huishoudens van stroom voorzien, waar Flevoland 174.000 huishoudens telt.

In 2018 had Flevoland voor bijna 1200 megawatt aan windmolens opgesteld. Dat is ruim een derde van het totale windvermogen in Nederland, windparken op zee niet meegerekend. De nieuwe molens produceren 320 megawatt. De provincie is veruit de grootste producent van windenergie. Zeeland staat met ruim 500 megawatt op de tweede plaats.

Flevoland behoudt deze positie voorlopig, maar de voorsprong op andere provincies wordt wel kleiner, blijkt uit een recent rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Noord-Holland maakt een inhaalslag omdat bij Wieringermeer een groot windmolenpark wordt neergezet.

Donderdag begint de aanleg van de eerste toegangswegen en een transformatorstation bij Zeewolde. Dit jaar zijn al enkele oude windmolens gesloopt om ruimte vrij te maken. Het nieuwe park wordt naar verwachting eind 2021 opgeleverd.

Windenergie is goed voor ruim 8 procent van het energieverbruik in Nederland, blijkt uit CBS-cijfers. Twee derde hiervan wordt op land opgewekt.