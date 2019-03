Burgerbeweging in race om Eneco te kopen

Op de valreep heeft burgerbeweging Den Haag Fossielvrij zich gemeld als kandidaat-koper voor Eneco. Het energiebedrijf is nu nog in handen van 53 Nederlandse gemeenten, maar zal via een veiling worden verkocht aan de hoogste bieder. De aanmeldtermijn voor potentiële kopers sloot zondagavond om 18.00 uur.

Door Eneco te kopen denkt Den Haag Fossielvrij te kunnen „garanderen dat warmte betaalbaar blijft en afkomstig is van lokale duurzame bronnen”. De beweging zegt alleen geïnteresseerd te zijn in het Haagse warmtenet in de Eneco-portefeuille. Ze wil de niet-Haagse warmtenetten en de elektriciteitstak verkopen aan „andere lokale, niet-fossiele partijen met vergaande en eerlijke duurzaamheidsdoelen”.

Via crowdfunding wil de beweging geld bijeenbrengen voor het boekenonderzoek dat aan aankoop voorafgaat, legt woordvoerder Joeri Oudshoorn uit. Voor het aankoopbod hoopt hij op substantiële toezeggingen van pensioenfondsen, waterschappen en publieke netwerkbedrijven die graag hun investeringsportefeuille willen vergroenen. Zij zouden samen een bod kunnen doen, om dan elk een deel uit de portefeuille te verkrijgen.

Of het initiatief kans van slagen heeft, kan Oudshoorn - oud-gemeenteraadslid in Den Haag - niet zeggen. „Het is een ‘bold move’. We zijn heel serieus en werken keihard om het voor elkaar te krijgen.”

Voor zover bekend hebben alleen Shell/PGGM en Total zich gemeld als geïnteresseerde partijen voor Eneco. De veiling wordt begeleid door de Amerikaanse zakenbank Citigroup en kan het hele jaar in beslag nemen. Het bedrijf is naar schatting 3 à 4 miljard euro waard.