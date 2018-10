Burger profiteert slechts ten dele van stijgende welvaart

De economie floreert, maar in de portemonnee levert het weinig op. U hoort het vast ook weleens. En mensen die dat zeggen, hebben best een beetje gelijk, vertellen ons de harde cijfers.

De beleidsvoornemens die het kabinet op de derde dinsdag van september heeft gepresenteerd, leiden in 2019 tot een koopkrachtverbetering van in doorsnee 1,5 procent. Dat steekt schraal af bij de economische groei van naar verwachting 2,6 procent.

Wel te begrijpen, want alles wordt duurder. Die klacht is van alle tijden, maar volgend jaar heeft de burger zeker recht van spreken. Het lage btw-tarief bijvoorbeeld gaat van 6 naar 9 procent en dat tikt aan in de supermarkt.

Overigens zeggen de befaamde koopkrachtplaatjes niet zo veel over iemands persoonlijke situatie. Die kan sterk verschillen. Wie zijn baan kwijtraakt of andere tegenslag ondervindt, komt in financieel opzicht krapper te zitten. Dan heeft die gemiddelde plus van 1,5 procent geen enkele betekenis. Iemand die promotie maakt, zal er juist veel meer op vooruitgaan.

In totaliteit houdt de bestedingsruimte van de burger in 2019 dus geen gelijke tred met de toename van het bruto binnenlands product (bbp), het bedrag dat we met elkaar verdienen, een maatstaf voor onze collectieve welvaart. Dat is niet voor het eerst. Na de crisis trad een krachtig conjunctuurherstel op, maar telkens werkte dat slechts mondjesmaat door in het individuele budget. Dit jaar noteren we, volgens de jongste prognose, een bbp-groei van 2,8 procent en krijgen we 0,4 procent extra in de knip.

Het Centraal Planbureau (CPB) wijdt er in de op Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV) een apart hoofdstukje aan. De feiten: tussen 2002 en 2017 dikte het bbp per hoofd van de bevolking met per saldo 15 procent aan. De stijging van het reëel besteedbaar inkomen van de huishoudens, dat wil zeggen het bruto inkomen verminderd met belastingen en gecorrigeerd voor inflatie, reikte niet verder dan 2 procent!

Eerder, in februari, kwam de Rabobank met een soortgelijke analyse. Die studie focuste op een nog langere periode. De onderzoekers stelden vast dat de groei van het inkomen van huishoudens al vanaf 1977 die van de economie bij lange na niet bijbeent, met daardoor opgeteld inmiddels een kloof van maar liefst zo’n 40 procentpunten.

De nationale koek, het bbp, wordt verdeeld tussen huishoudens, overheid en bedrijven. Uit de gegevens van CPB en Rabobank blijkt dat eerstgenoemde categorie een steeds kleiner deel verwerft. Dat betekent een steeds groter deel voor de andere sectoren. De overheid verzwaart de lasten en ondernemingen vergroten hun winsten. Grofweg kunnen we dan ook als oorzaken van de magere ontwikkeling van het inkomen van de huishoudens aanduiden: stijgende belasting- en premiedruk en te geringe loonsverhogingen.

Bij het eerste past de kanttekening dat politiek Den Haag met een deel van de verkregen middelen diensten levert die welvaart en welzijn van de burger bevorderen, zoals onderwijs, zorg en een schoner milieu. Dat beperkt echter diens vrij te besteden inkomen, hij kan niet zelf over dat geld beslissen.

Wat betreft het tweede, de lonen: voor de vakbonden vormen de cijfers een stevig argument om bij de cao-onderhandelingen fors in te zetten.