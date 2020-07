Burger King wint rechtszaak over vegetarische Whopper

Burger King heeft een rechtszaak gewonnen in de Verenigde Staten die was aangespannen over zijn vegetarische burger Impossible Whopper. De fastfoodketen zou volgens de eisers vegetariërs misleiden, door de indruk te wekken dat de vleesvervanger op een andere grill zou worden bereid dan het vlees.

Volgens de eisers wordt die indruk gewekt door de hoge prijs van de Impossible Whopper. De rechter ging niet mee in die argumentatie. Hij oordeelde dat de eisers niet konden aantonen dat Burger King op enige manier belooft de vegetarische burger op een andere grill te bakken. De rechter vond verder dat de eisers al in het restaurant hadden moeten vragen of de burger aan hun eisen voldeed.

De Impossible Whopper is ontworpen door Impossible Foods, dat vleesvervangende producten maakt. Dat bedrijf heeft laten weten dat de vegetarische burger is ontworpen voor vleeseters die minder vlees willen eten, en niet voor vegetariërs en veganisten.