Burger King mikt op sterke groei in Afrika

Fastfoodketen Burger King wil flink gaan uitbreiden in het zuidelijke deel van Afrika. In een interview met zakenkrant Financial Times ziet topman Daniel Schwartz van Burger King-moederconcern Restaurant Brands International een „enorme mogelijkheid” in de landen ten zuiden van de Sahara.

Volgens Burger King worden momenteel gesprekken gevoerd over het openen van nieuwe zaken in landen als bijvoorbeeld Nigeria. Nu is Burger King nog amper aanwezig in de regio ten zuiden van de Sahara. Pas in 2013 werden de eerste vestigingen geopend in Zuid-Afrika. Afrika is juist een sterke groeimarkt want er wordt verwacht dat de bevolking op het continent zal gaan verdubbelen tot meer dan 2 miljard in 2050. Bovendien is de Afrikaanse bevolking jong met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar.

Door zijn pijlen op Afrika te richten wil Burger King beter de concurrentie aangaan met aartsrivaal McDonald’s. De maker van de Whopper telt nu wereldwijd bijna 17.000 restaurants, terwijl McDonald’s meer dan 37.000 locaties heeft.