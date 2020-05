Burger King-baas verwacht dat restaurants veranderen door virus

Restaurants moeten de komende tijd, en wellicht voor altijd veranderen. Dat heeft topman José Cil van Restaurant Brands International, het bedrijf achter onder meer fastfoodketen Burger King, in een open brief geschreven. Hij verwacht bijvoorbeeld dat bezorgen en ophalen van eten een belangrijkere rol zal krijgen.

Binnen in de restaurants zijn ook aanpassingen nodig, denkt Cil. Zo moet er meer ruimte tussen de tafels komen en moeten klanten via een app kunnen bestellen. Het uniform voor personeel in de restaurants zal moeten worden uitgebreid met een comfortabeler en herbruikbaar mondkapje.