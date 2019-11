Burberry bundelt krachten met eigenaar WeChat

Modehuis Burberry en het Chinese internet- en technologieconcern Tencent gaan met elkaar samenwerken. De twee concerns willen experimenteren met nieuwe winkelconcepten waarbij de nadruk op social media groot is.

De eerste stap van de alliantie wordt een nieuwe winkel in Shenzhen, waar de bezoekers ertoe worden verleid selfies te maken. Deze kunnen ze vervolgens posten op de populaire chatapp WeChat. Dat moet Burberry een grotere naambekendheid in China bezorgen. Enorme spiegels, imposante trappen, muurschilderingen en kunstwerken zijn voorbeelden van selfiewaardige achtergronden.

Burberry was een van de eerste modehuizen die samenwerkte met Facebook bij zijn marketingactiviteiten. Ook verkoopt het bedrijf een deel van zijn collectie via Instagram. In China zijn deze sociale media verboden, daarom is de samenwerking met Tencent, dat WeChat in handen heeft, van groot belang.

Betere prestaties in de Chinese regio kan Burberry goed gebruiken. Afgelopen halfjaar zag het concern bijvoorbeeld zijn omzet in Hongkong met dubbele cijfers krimpen vanwege de onrust daar. De totale omzet en bedrijfsresultaat gingen wel omhoog.