Bunq, N26 en Revolut brengen Google Pay naar Nederland

De banken Bunq, N26 en Revolut hebben Google Pay naar Nederland gebracht. Daarmee kan volgens Google simpel en veilig mobiel worden betaald. De Google Pay-app zelf is niet beschikbaar in Nederland en daarom kunnen alleen klanten van Bunq, N26 en Revolut gebruikmaken van de dienst. „We hopen dat het snel voor meer Nederlanders mogelijk wordt om Google Pay te gebruiken”, zegt een woordvoerster van Google.

Via eerder genoemde banken kan Google Pay gebruikt worden in alle winkels die betalingen met Mastercard en Visa accepteren. Volgens het bedrijf is door de coronapandemie de behoefte om digitaal en contactloos te betalen in winkels toegenomen.

Google Pay begon in 2015 in de Verenigde Staten en is ook in veel andere landen beschikbaar, waaronder een groot deel van Europa. De vergelijkbare dienst van Apple die gebruikt wordt op iPhones, Apple Pay, is al ruim een jaar beschikbaar in Nederland.

Eerder deze maand liet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog weten dat het zich zorgen maakt over de dominante positie van grote techbedrijven als Google en Apple. De bedrijven zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de Europese financiële sector, en dat maakt het lastiger om goed toezicht te blijven houden. Volgens de waakhond is het belangrijk dat er meer internationaal en ook sectoroverschrijdend samengewerkt kan worden in het toezicht op de ‘big techs’. Dat laatste is nu soms lastig. In Nederland beperken de grote techbedrijven hun financiële inmenging vooralsnog tot betalingen.