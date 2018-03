Bunq maakt Apple Pay beschikbaar

Apple Pay is voortaan via een achterdeur ook in Nederland te gebruiken. Onlinebank Bunq gaat de betaaldienst van Apple aanbieden in Italië en Spanje. Het enige wat je als Nederlandse gebruiker van Bunq moet doen is je regio in de app instellen op één van die twee landen, zo bevestigde een woordvoerster van Bunq na berichtgeving door De Telegraaf.

Met Apple Pay kunnen mensen met een iPhone of Apple Watch contactloos betalen in winkels. De dienst was al in verschillende Europese landen beschikbaar. Maar de officiële introductie in Nederland laat nog altijd op zich wachten.

Bunq begon in 2015 met een betaalapp waarmee gebruikers eenvoudig kunnen bankieren. Het was toen de eerste nieuwe onafhankelijke bank met een bankvergunning in Nederland sinds DSB jaren terug. Het techbedrijf zit ook al in Duitsland.