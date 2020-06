Bundesbank verwacht komende jaren herstel van diepe recessie

De Duitse economie zal volgend jaar en het jaar daarna waarschijnlijk flink gaan herstellen van de diepe recessie door de coronacrisis. Dat schrijft de Duitse centrale bank.

Voor 2020 denkt de Bundesbank dat de economie met 7,1 procent zal krimpen. Maar in 2021 zou er dan weer een opleving van de grootste economie van Europa met 3,2 procent moeten komen en in 2022 met 3,8 procent. Daarbij gaat de Bundesbank er wel van uit dat medio volgend jaar een middel tegen het coronavirus beschikbaar is, wat de economie verdere stimulering zou geven. De Duitse overheid heeft omvangrijke steunmaatregelen voor de economie aangekondigd.