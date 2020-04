Buizenfabrikant Wavin maakt gezichtsschermen voor zorgpersoneel

Leidingbuizenfabrikant Wavin legt zich toe op de productie van kunststof gezichtsschermen voor zorgmedewerkers. Het Zwolse bedrijf doneert maandag de eerste partij van 50.000 schermen aan de ziekenhuizen UMCG, Isala, Rijnstate en Gelderse Vallei.

Wavin verwacht dagelijks 10.000 stuks te gaan produceren. Daarvoor gebruikt het de kunststof die normaal gesproken wordt gebruikt voor het maken van leidingsystemen. Afgezien van de donatie van de eerste 50.000 kunnen zorginstellingen de schermen tegen kostprijs kopen bij Wavin. Het bedrijf onderzoekt of het ook internationaal kan overgaan op de productie van gelaatsschermen.

De transparante gezichtsschermen zijn volgens Wavin in twee weken ontwikkeld in samenwerking met de zorgsector. Het idee kwam oorspronkelijk van een ingenieur bij Wavin waarvan de moeder in de zorg werkzaam is. In de zorg is een nijpend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en gelaatsschermen die kunnen helpen voorkomen dat mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus zorgpersoneel aansteken.