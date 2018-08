Buitenlandse toerist spekt toerisme Nederland

Toerisme wordt de laatste jaren van steeds groter belang voor de Nederlandse economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral doordat Nederland meer buitenlandse toeristen weet te trekken. Zij spenderen hier veel geld en zorgen voor meer werkgelegenheid.

In totaal kwamen de toeristische bestedingen in Nederland vorig jaar uit opruim 82 miljard euro. Dat is bijna 7 procent meer dan een jaar eerder. Buitenlandse toeristen gaven zelfs een kleine 13 procent meer uit. Toch moet de toerismebranche het nog altijd voor meer dan de helft hebben van uitgaven van Nederlanders zelf. Tijdens vakanties en uitjes in eigen land waren Nederlanders vorig jaar vooral royaler bij eten en in drinken in de horeca.

Toerisme was zo alles bij elkaar goed voor meer dan 4 procent van de omvang van de hele Nederlandse economie. In 2010 ging het nog om een aandeel van 3 procent.

Het aantal mensen in branche liep vorig jaar met bijna 4 procent op naar 761.000. Daarbij horen dan banen in de horeca, luchtvaart, kunst en cultuur en bij reisorganisaties. Ook zorgt toerisme voor werk bij winkels en in het vervoer. De sector was goed voor zo’n 7,5 procent van het totale aantal voltijdsbanen in Nederland.