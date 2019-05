Buffett koopt aandelen Amazon

Warren Buffett heeft met zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway voor het eerst aandelen van Amazon gekocht. Dat vertelde de beleggingsgoeroe aan CNBC.

Buffett zegt dat hij nu „een fan” is van Amazon en noemt zichzelf een idioot omdat hij niet eerder in het bedrijf is gestapt. Berkshire Hathaway voegde Apple pas in 2016 aan zijn portefeuille toe. Momenteel is het belang van die techgigant 50 miljard dollar waard.

Buffett was lang terughoudend met aandelen van technologiebedrijven omdat hij „het verdienmodel en de markt niet goed genoeg begreep”. Een uitzondering was een belang van 10 miljard dollar dat hij in 2011 in de toenmalige computergrootmacht IBM nam. Dat pakket aandelen verkocht hij met verlies.

Amazon heeft een sterk begin van het jaar achter de rug. De webwinkelgigant verdubbelde zijn winst ruimschoots in het eerste kwartaal, vergeleken met een jaar geleden. Hoe groot het belang is dat Buffett in Amazon heeft genomen is nog niet bekend.