Buffett geeft hint over opvolgers

Miljardair Warren Buffett (88) heeft een hint gegeven wie hem en zijn 95-jarige zakenpartner Charlie Munger kunnen gaan opvolgen. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van zijn investeringsconglomeraat Berkshire Hathaway zei hij dat Gregory Able en Ajit Jain in de nabije toekomst aanspreekpunten zullen worden voor aandeelhouders.

Able (57) en Jain (67) zijn vorig jaar toegetreden tot de raad van bestuur van Berkshire Hathaway. Jain staat aan het hoofd van de verzekeringstak, Able van alle niet-verzekeringsactiviteiten. „Je kan geen betere operationeel managers hebben dan Greg en Ajit. Wat zij voor elkaar krijgen is fantastisch”, aldus Buffett, die al sinds de jaren zestig aan het roer van het bedrijf staat en de bijnaam ‘het orakel van Omaha’ draagt.

Hij en Munger werden ook bestookt met vragen over de bedrijfsstrategie. Aandeelhouders wilden vooral weten of Berkshire Hathaway zijn focus gaat verleggen naar tech-bedrijven, nu het bedrijf aandelen blijkt te hebben gekocht in Amazon en een belang van 40 miljard dollar heeft in Apple.

Dat is niet het geval, was het antwoord. Wel stak Buffett zijn bewondering voor Amazon-grondlegger Jeff Bezos niet onder stoelen of banken. Hoe die Amazon heeft omgevormd van online-boekwinkel naar de huidige handelsgigant is „zo ongeveer een wonder”, aldus de investeerder.

Berkshire Hathaway maakte zaterdag een nettowinst van 21,66 miljard dollar (19,3 miljard euro) bekend. Daarin zijn forse verliezen op zijn belang in Kraft Heinz nog niet meegenomen. Vorig jaar was er nog sprake van een verlies van 1,1 miljard dollar.