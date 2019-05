„Brutaal dat Shell geen belasting betaalt”

Het is brutaal van Shell om geen winstbelasting te betalen en tegelijkertijd belastinggeld te eisen om te verduurzamen. Dat zegt Milieudefensie in een reactie op het interview dat president directeur Marjan van Loon van Shell Nederland en Alan McLean, die namens Shell belastingafdracht in zijn portefeuille heeft, aan Elsevier gaven.

Volgens Freek Bersch, campagneleider van de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen, zijn er nog veel vraagtekens rondom Shell. Zo blijft onbekend "hoeveel winst Shell echt maakt, hoeveel compensatie het krijgt voor het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en hoeveel belasting Shell ontwijkt via de meer dan 150 brievenbusfirma’s die het in Nederland heeft".