Brussels Airlines wil deze zomer naar 59 bestemmingen vliegen

Brussels Airlines begint half juni weer met vliegen. De Belgische Lufthansa-dochter wil tot en met eind augustus het aantal bestemmingen dat wordt aangedaan stapsgewijs uitbreiden naar 59. Die bestemmingen bevinden zich in 32 landen in Europa en Afrika en in de Verenigde Staten. De plannen zijn nog wel afhankelijk van het tempo waarin de maatregelen rond het coronavirus in veel landen worden versoepeld.

In het voorgestelde schema wordt ongeveer 30 procent van de origineel geplande dienstregeling in Europa uitgevoerd. Voor de langeafstandsvluchten is dat rond de 40 procent. De introductie van vluchten naar het Canadese Montreal wordt uitgesteld tot volgend jaar.

Brussels Airlines trekt naast veel Belgen ook Nederlandse reizigers. Voor inwoners van de zuidelijke provincies is de luchthaven van Brussel vaak dichterbij dan Schiphol.