Brussels Airlines schrapt kwart van personeel

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt 1000 van de ruim 4000 banen. „De totale omvang van het bedrijf, en als gevolg ook het personeelsbestand, zal 25 procent kleiner worden”, heeft de directie tijdens een bijzondere ondernemingsraad meegedeeld en bevestigd in een persbericht.

Het bedrijf moet naar eigen zeggen ingrijpen om het voortbestaan te kunnen garanderen. Door het coronavirus is het vliegverkeer nagenoeg tot stilstand gebracht en de impact zal nog jarenlang nazinderen. Brussels Airlines, dochter van het Duitse Lufthansa, verwacht dat de vraag pas in 2023 weer op een „normaal” niveau zal liggen.

De vloot wordt met 30 procent teruggebracht tot 38 vliegtuigen en 22 niet- of nauwelijks renderende routes worden geschrapt. Een kwart van de banen die verdwijnen, komt volgens de vakbonden neer op 800 voltijdbanen. De directie wil samen met de vakbonden proberen om gedwongen ontslagen „tot een absoluut minimum” te beperken.

Brussels Airlines had de Belgische overheid al om 290 miljoen euro bijstand gevraagd. De Morgen schrijft dat het bedrijf elke dag ruim één miljoen euro verliest. De vluchten van Brussels Airlines zijn sinds 21 maart opgeschort. Minister van Financiën Alexander De Croo zegt in een reactie „een duidelijk signaal” van Lufthansa te willen en een „geloofwaardig toekomstplan” voor Brussels Airlines.

„Lopende besprekingen met zowel de Belgische regering als met Lufthansa blijven essentieel”, aldus Brussels Airlines. Financiële steun van België is nodig om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen, terwijl voor de herstructureringskosten de hulp van Lufthansa nodig is.

Lufthansa is met de Duitse regering in gesprek over een steunpakket van 9 miljard euro. De maatschappij heeft wel al steun veiliggesteld in Zwitserland voor dochter SWISS. Ook met Oostenrijk is Lufthansa in onderhandeling, over dochter Austrian Airlines.